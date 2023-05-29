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Spor

Ve James Rodriguez transferi hayırlı olsun! Süper Lig devi resmen işi bitirdi

Olimpiakos ile yollarını ayırdıktan sonra kulüpsüz kalan Kolombiyalı yıldız James Rodriguez hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. 31 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu James Rodriguez, Süper Lig devi ile sözlü olarak anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Star Gazetesi29 Mayıs 2023 Pazartesi 19:12 - Güncelleme:
Ve James Rodriguez transferi hayırlı olsun! Süper Lig devi resmen işi bitirdi
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Bu sezon ligde istediği başarıyı elde edemeyen Beşiktaş'ta gelecek sezon hazırlıkları başladı. Gelecek sezona şampiyonluk parolası ile başlamaya hazırlanan siyah-beyazlılar Kolombiyalı dünya yıldızı James Rodriguez ile sözlü olarak anlaşma sağladı.

BEŞİKTAŞ'IN YENİ YILDIZI JAMES RODRIGUEZ

Bu sezon ligde ve kupada istediği başarıyı elde edemeyen Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gelecek sezon kadro çalışmalarına başladı. Nisan ayında Olimpiakos ile yolları ayırdıktan sonra kulüpsüz kalan 31 yaşındaki James Rodriguez'in menajeri ile Beşiktaş yönetimi görüşmelere başladı. Yapılan görüşmeler sonucunda her iki taraf sözlü olarak anlaşma sağladı. Ancak Kolombiyalı oyuncu, Beşiktaş ile resmi anlaşma sağlamak için yönetimden haber bekliyor. Siyah-beyazlılardan geri dönüş bekleyen James Rodriguez formunu korumak için Kolombiya milli takım tesislerinde bireysel çalışmalarını sürdürüyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Son olarak Olimpiakos forması giyen 31 yaşındaki deneyimli orta saha James Rodriguez 23 maçta 5 gol, 6 asist ile skora katkı sağladı.

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