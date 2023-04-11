Ve James Rodriguez transferi hayırlı olsun! Süper Lig devi resmen işi bitirdi

Olympiakos'ta yıldız oyuncu James Rodriguez için yolun sonu göründü. Sezon sonu Yunan ekibi ile olan sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli oyuncu James Rodriguez için Beşiktaş harekete geçti.

JAMES RODRIGUEZ, YUNANİSTAN'DAN AYRILIYOR

2022'nin yazında Al-Rayyan'dan ayrılarak Olympiakos'a transfer olan James Rodriguez'in Yunanistan hikayesi kısa sürecek. Yunan ekibiyle olan sözleşmesi sona erecek olan Kolombiyalı yıldız, yeni sözleşme teklifini elinin tersiyle itti ve gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

BEŞİKTAŞ'A GELİYOR

Kolombiya basını, Olympiakos'tan ayrılmaya hazırlanan James Rodriguez'in İstanbul yolcusu olduğunu ve Beşiktaş'ın devreye girdiğini yazdı. Türkiye'ye gelmeye sıcak bakan yıldız oyuncunun önümüzdeki günlerde siyah-beyazlılarla görüşme yapacağı belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Olympiakos formasıyla şu ana kadar 23 resmi maça çıkan James Rodriguez, bunların 18'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1527 dakika süre alan 31 yaşındaki Kolombiyalı yıldız, 5 gol ve 6 asistle skora etki etti.