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  • Ve James Rodriguez transferi hayırlı uğurlu olsun! Uçak İstanbul'a iniyor: Havalimanı dolup taşacak
Spor

Ve James Rodriguez transferi hayırlı uğurlu olsun! Uçak İstanbul'a iniyor: Havalimanı dolup taşacak

Brezilya ekiplerinden Sao Paulo'da forma giyen James Rodriguez, takımdan ayrılma kararı aldı. James Rodriguez'in yeni adresi ise sürpriz oldu.

16 Mayıs 2024 Perşembe 18:38 - Güncelleme:
Ve James Rodriguez transferi hayırlı uğurlu olsun! Uçak İstanbul'a iniyor: Havalimanı dolup taşacak
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Brezilya takımlarında Sao Paulo'nın formasını terleten James Rodriguez'in takımda mutsuz olduğu öğrenildi. Kolombiyalı yıldız, sezon sonunda takımdan ayrılma kararı aldı. Menajerine kulüp bulma yetkisi veren 32 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'e de önerildi.

JAMES RODRIGUEZ BOMBASI!

Aktarılan haberlere göre; Premier Lig ekiplerinden Everton ve Arjantin devi Boca Juniors, James Rodriguez'i kadrosuna katmaya sıcak bakıyor. İki kulüp yaz transfer döneminde harekete geçmeye beklerken, yıldız futbolcu Süper Lig ekiplerine de önerildi. Maaş konusunda anlaşma sağlanırsa deneyimli oyucunun, Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ İDDİALARI VARDI!

Ara transfer döneminde Beşiktaş'ın, James Rodriguez ile ilgilendiği aktarılmıştı. Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Kolombiyalı oyuncuyla ilgili "Sosyal medyada çok yazıldı. Rodriguez'ler falan. Asla alakamız olmadı." ifalerini kullanmıştı.

PİYASA DEĞERİ

2018 yazında piyasa değeri 80 milyon euro olarak gösterilen Rodriguez'in güncel değeri 4.5 milyon euro. Bu sezon Brezilya ekibiyle 8 maçta forma giyen yıldız futbolcu, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi

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