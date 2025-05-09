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Spor

Ve Jamie Vardy transferi sonunda bitiyor! 38'lik gol makinesi yılın imzasını atıyor

Jamie Vardy sonunda kararını verdi. 13 yıl formasını giydiği Leicester City'den ayrılma kararı alan İngiliz golcü, yeni takımına “Evet” dedi. Böylece yılın transferi de gerçekleşiyor. İşte Jamie Vardy'nin gelecek sezon formasını terleteceği takım…

Star Gazetesi9 Mayıs 2025 Cuma 11:53 - Güncelleme:
Ve Jamie Vardy transferi sonunda bitiyor! 38'lik gol makinesi yılın imzasını atıyor
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Premier Lig'de Leicester City efsanesi olan Jamie Vardy, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklamıştı. Bu kapsamda birçok kulüp, gol ustası için harekete geçerken 38 yaşındaki deneyimli forvet de sonunda kararını verdi.

JAMİE VARDY BOMBASI

Bu sezon Premier Lig'de hayal kırıklığı yaşatan Tottenham, Jamie Vardy'i radarına aldı.

Kulüp, Avrupa Ligi'nde final oynamaya hazırlansa da gelecek sezonun kadro planlamasına start verildi.

Star.com.tr'nin Transferfeed'den edindiği bilgiye göre; Spurs, Jamie Vardy transferini bitirmek için oyuncuyla temasa geçti.

Haberin detaylarında Tottenham Spurs'a ek olarak Premier Lig bileti alan Leeds United'ın da Jamie Vardy'i kadrosuna katmak istediği ancak bunun için Spurs ile zorlu bir rekabete girmesi gerektiği belirtildi.

Öte yandan sezon sonunda Jamie Vardy'in Tottenham'a transferinin yakın olduğu ve yoluna yine Premier Lig'de devam etmek istediği kaydedildi.

VARDY'NİN SEZON PERFORMANSI

Jamie Vardy, bu sezon Leicester City formasıyla toplamda 34 resmi maçta görev aldı. 38 yaşındaki deneyimli santrafor, bu karşılaşmalarda takımına 9 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

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