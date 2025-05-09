Premier Lig'de Leicester City efsanesi olan Jamie Vardy, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklamıştı. Bu kapsamda birçok kulüp, gol ustası için harekete geçerken 38 yaşındaki deneyimli forvet de sonunda kararını verdi.

JAMİE VARDY BOMBASI

Bu sezon Premier Lig'de hayal kırıklığı yaşatan Tottenham, Jamie Vardy'i radarına aldı.

Kulüp, Avrupa Ligi'nde final oynamaya hazırlansa da gelecek sezonun kadro planlamasına start verildi.

Star.com.tr'nin Transferfeed'den edindiği bilgiye göre; Spurs, Jamie Vardy transferini bitirmek için oyuncuyla temasa geçti.

Haberin detaylarında Tottenham Spurs'a ek olarak Premier Lig bileti alan Leeds United'ın da Jamie Vardy'i kadrosuna katmak istediği ancak bunun için Spurs ile zorlu bir rekabete girmesi gerektiği belirtildi.

Öte yandan sezon sonunda Jamie Vardy'in Tottenham'a transferinin yakın olduğu ve yoluna yine Premier Lig'de devam etmek istediği kaydedildi.

VARDY'NİN SEZON PERFORMANSI

Jamie Vardy, bu sezon Leicester City formasıyla toplamda 34 resmi maçta görev aldı. 38 yaşındaki deneyimli santrafor, bu karşılaşmalarda takımına 9 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.