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  • Ve Jayden Oosterwolde transferini resmen duyurdular! Fenerbahçe'nin kasası dolup taşacak
Spor

Ve Jayden Oosterwolde transferini resmen duyurdular! Fenerbahçe'nin kasası dolup taşacak

Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe'nin yükselen yıldızları arasında yer alırken, Avrupa'da birçok kulübü peşine taktı. Genç yıldız Jayden Oosterwolde için Fenerbahçe'nin kapısı dev bir teklifle çalındı.

3 Şubat 2024 Cumartesi 18:37 - Güncelleme:
Ve Jayden Oosterwolde transferini resmen duyurdular! Fenerbahçe'nin kasası dolup taşacak
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Fenerbahçe ara transfer dönemi için çalışmalarını hız kazandırdı. Şampiyonluk hedefiyle kadrosunu yeniden şekillendiren sarı lacivertliler, bazı oyuncularına da veda etti. Takımın gösterdiği iyi performansın ardından birçok Avrupa kulübü, Fenerbahçe'nin oyuncularına talip oldu. Jayden Oosterwolde'de bu isimlerin arasında yer alarak, transfer döneminin gözdesi oldu.

JAYDEN OOSTERWOLDE'YE DEV TEKLİF!

Avrupa'da birkaç gazetenin haberine göre; Jayden Oosterwolde için PSV, Ajax, Inter, Brighton ve Napoli yarışa girdi. Aktarılan haberlere göre; Fenerbahçe'ye 20 milyon euro civarında teklif yaptı. Sarı lacivertli yönetimin ise yapılan teklifleri reddettiği ve Hollandalı futbolcunun performansının daha çok yükseleceğine inandığı belirtildi.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon sarı lacivertli formayla 30 maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu toplamda 2.296 dakika süre aldı. Genç futbolcunun piyasa değeri 7 milyon euro belirleniyor.

Star Gazetesi - Yaşar Çifcibaşı

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