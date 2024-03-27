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Spor

Ve Jorginho Süper Lig'e geliyor! Transferi menajeri açıkladı

Ara transfer döneminde Süper Lig devleriyle anılan Arsenal'in yıldız futbolcusu Jorginho, kararını verdi. Transferi oyuncunun menajeri duyurdu. İşte Jorginho'nun yeni adresi...

27 Mart 2024 Çarşamba 20:52 - Güncelleme:
Ve Jorginho Süper Lig'e geliyor! Transferi menajeri açıkladı
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Arsenal'in yıldız oyuncusu Jorginho, sözleşmesinde son sezona girerken imzaya hazırlanıyor. Yıldız oyuncunun menajeri İtalyan basınına konuştu.

JORGINHO KRİZİ!

Devre arasında Süper Lig devleriyle anılan Jorginho, Arsenal ile olan sözleşmesinde son sezona giriyor. 32 yaşındaki oyuncunun menajeri, Jorginho'nun kariyerine dair konuştu. Menajer Santos, önceliklerinin Arsenal'da kalmak olduğunu fakat İngiliz ekibinin henüz bir teklif sunmadığını söyledi. Jorginho bu nedenle kendisine gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Öte yandan, Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Jorginho için tekrar devre girebileceği aktarıldı. İtalyan oyuncunun, Arsenal ile sözleşme uzatmazsa Süper Lig'e sıcak bakacağı belirtiliyor.

15 MİLYON EURO

32 yaşındaki orta sahanının güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak biliniyor. Bu sezon Ada ekibiyle tüm kulvarlarda 28 maçta süre alan Jorginho, 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.

Star Gazetesi

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