Ve Kaan Ayhan hayırlı olsun! Beklenen transferi sonunda duyurdular

Uzun süredir transfer gündemini meşgul eden Kaan Ayhan'da mutlu sona Beşiktaş ulaştı. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Kaan Ayhan'ı ocakta Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor.

KAAN AYHAN, FENERBAHÇE VE GALATASARAY DERKEN...

Kaan Ayhan, geçtiğimiz günlerde sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak transferde herhangi bir olumlu gelişme yaşanmamıştı. İki kulübün de Sassuolo'nun yüksek bonservis talebi nedeniyle transferden vazgeçmesinin ardından Beşiktaş, milli oyuncu için harekete geçti.

ŞENOL GÜNEŞ, KAAN AYHAN'I İSTEDİ

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, savunmaya takviye yapılmasını istiyor. Güneş, A Milli Takım'dan öğrencisi olan Kaan Ayhan'ın ismini yönetime verdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFERİ BİTİREBİLİR

İtalyan basınında yer alan habere göre; Kaan Ayhan için bonservis bedeli ödemek istemeyen Beşiktaş, transferi satın alma opsiyonuyla birlikte kiralayarak bitirmeyi hedefliyor. Siyah-beyazlıların cevap beklediği Sassuolo, milli oyuncuyu opsiyonlu olarak göndermeye sıcak bakıyor. İki kulübün de anlaşmaya varmasıyla transferin kesinlik kazanması bekleniyor.

BU SEZONKİ KARNESİ

Kaan Ayhan, bu sezon Sassuolo formasıyla şu ana kadar 11 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 6'sında ilk 11'de yer aldı. 28 yaşındaki milli oyuncu, 630 dakika sahada kalırken 1 golle skora etki edebildi.