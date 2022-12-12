İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Aralık 2022 Pazartesi / 19 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6634
  • EURO
    19,6485
  • ALTIN
    1067.48
  • BIST100
    5193.3
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve Kaan Ayhan hayırlı olsun! Beklenen transferi sonunda duyurdular
Spor

Ve Kaan Ayhan hayırlı olsun! Beklenen transferi sonunda duyurdular

Kaan Ayhan geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ve Galatasaray ile gündeme gelmişti. Ancak iki takımın da bu transferden vazgeçmesi üzerine Beşiktaş harekete geçti ve Kaan Ayhan transferini bitirmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

12 Aralık 2022 Pazartesi 20:27 - Güncelleme:
Ve Kaan Ayhan hayırlı olsun! Beklenen transferi sonunda duyurdular
ABONE OL

Uzun süredir transfer gündemini meşgul eden Kaan Ayhan'da mutlu sona Beşiktaş ulaştı. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Kaan Ayhan'ı ocakta Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor.

KAAN AYHAN, FENERBAHÇE VE GALATASARAY DERKEN...

Kaan Ayhan, geçtiğimiz günlerde sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak transferde herhangi bir olumlu gelişme yaşanmamıştı. İki kulübün de Sassuolo'nun yüksek bonservis talebi nedeniyle transferden vazgeçmesinin ardından Beşiktaş, milli oyuncu için harekete geçti.

ŞENOL GÜNEŞ, KAAN AYHAN'I İSTEDİ

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, savunmaya takviye yapılmasını istiyor. Güneş, A Milli Takım'dan öğrencisi olan Kaan Ayhan'ın ismini yönetime verdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFERİ BİTİREBİLİR

İtalyan basınında yer alan habere göre; Kaan Ayhan için bonservis bedeli ödemek istemeyen Beşiktaş, transferi satın alma opsiyonuyla birlikte kiralayarak bitirmeyi hedefliyor. Siyah-beyazlıların cevap beklediği Sassuolo, milli oyuncuyu opsiyonlu olarak göndermeye sıcak bakıyor. İki kulübün de anlaşmaya varmasıyla transferin kesinlik kazanması bekleniyor.

BU SEZONKİ KARNESİ

Kaan Ayhan, bu sezon Sassuolo formasıyla şu ana kadar 11 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 6'sında ilk 11'de yer aldı. 28 yaşındaki milli oyuncu, 630 dakika sahada kalırken 1 golle skora etki edebildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.