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Spor

Ve Kaan Ayhan, İstanbul'a geliyor! Transferi resmen duyurdular

Kaan Ayhan için Galatasaray harekete geçti. Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılıların Sassuolo'da forma giyen Kaan Ayhan'ı kadrosuna katacağı ve transferin önümüzdeki günlerde netleşeceği iddia edildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi20 Haziran 2022 Pazartesi 18:04 - Güncelleme:
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Yeni başkan Dursun Özbek yönetiminde transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Kaan Ayhan için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılıların önümüzdeki günlerde Kaan Ayhan transferinde mutlu sona ulaşacağı öne sürüldü.

KAAN AYHAN, GALATASARAY YOLUNDA

İtalyan basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Sassuolo'da forma giyen Kaan Ayhan için devreye girdi. Sarı-kırmızılılar Ayhan için İtalyan ekibine teklifte bulundu ve transfer temmuz ayı başında resmiyet kazanacak.

TRABZONSPOR'UN DA İLGİSİ VAR

Haberde, Kaan Ayhan'a Trabzonspor'un da ilgisinin olduğu ancak milli oyuncunun Galatasaray'a daha yakın olduğu belirtildi.

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KAAN AYHAN'IN İTALYA KARNESİ

Kaan Ayhan, geçtiğimiz sezon Sassuolo formasıyla 24 resmi maçın 15'inde ilk 11'de yer aldı. 27 yaşındaki milli savunmacı bu karşılaşmalarda 1 golle skora katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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