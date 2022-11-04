Ve Kaan Ayhan transferi tamam! Ocakta İstanbul'a iniyor

Fenerbahçe'de Kaan Ayhan için hareketli saatler yaşanıyor. Stoper arayışını sürdüren sarı-lacivertlilerin Sassuolo ile Kaan Ayhan konusunda anlaşmaya vardığı ileri sürüldü.

KAAN AYHAN, FENERBAHÇE'YE DOĞRU

Todofichajes'in haberine göre; Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Kaan Ayhan'ı istiyor. Sarı-lacivertliler de bu istek üzerine Sassuolo'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Milli oyuncu için taraflar anlaşmaya vardı.



DETAYLAR BELLİ OLDU

Habere göre; Fenerbahçe, Serie A ekiplerinden Sassuolo ile Kaan Ayhan için 6 milyon euro satın alma opsiyonlu yarım sezon kiralama konusunda el sıkıştı.

KAAN AYHAN'IN BU SEZONKİ KARNESİ

Kaan Ayhan, bu sezon Sassuolo formasıyla 9 resmi maçın 4'ünde ilk 11'de yer aldı ve toplam 450 dakika süre aldı. 27 yaşındaki milli stoper, bu karşılaşmalarda 1 golle takımına katkı sağladı. Kaan Ayhan, stoper mevkisinin yanı sıra önlibero ve sağ bek mevkilerinde de forma giyebiliyor.