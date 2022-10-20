Ve Kaan Ayhan, Türkiye'ye geliyor! Yılın transferi

Galatasaray'ın Kaan Ayhan inadı sürüyor. Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz yaz da gündemlerine gelen Kaan Ayhan için girişimlerini sürdürüyor ve ara transfer döneminde kadrosuna katmayı hedefliyor.

GALATASARAY, KAAN AYHAN'IN PEŞİNİ BIRAKMADI

Yaz transfer döneminin en çok konuşulan takımlarından biri olan Galatasaray için Kaan Ayhan ismi gündeme gelmişti. Ancak sarı-kırmızılılar milli oyuncunun transferini olumlu sonuçlandıramamış ve transfer başka bahara kalmıştı.

OCAKTA, KAAN AYHAN'I BİTİRMEK İSTİYORLAR

Geçtiğimiz ay Kaan Ayhan'ı kadrosuna katamayan Galatasaray pes etmedi. İtalya basınında yer alan habere göre; Sarı-kırmızılılar, Kaan Ayhan'ı ara transferde kadrosuna katmak istiyor. Milli oyuncu için son teklif ise 4.5 milyon euro. Sassuolo'da fazla süre alamayan Kaan Ayhan'ın ocakta takımdan ayrılma ihtimali yüksek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kaan Ayhan, bu sezon Sassuolo formasıyla 8 resmi maçın 3'ünde ilk 11'de yer aldı ve toplam 360 dakika süre aldı. 27 yaşındaki milli stoper, bu karşılaşmalarda 1 golle takımına katkıda bulundu.