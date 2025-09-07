İSTANBUL 27°C / 19°C
  Cenk Tosun yeni sezonda hayırlı olsun
Spor

Ve karar verildi! Cenk Tosun yeni sezonda hayırlı olsun

Fenerbahçe'de geleceği belli olmayan Cenk Tosun ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Oyuncu ile Süper Lig'den 2 ekip ilgileniyor. Sarı-lacivertli yönetim de tecrübeli golcü ile ilgili kararını verdi. İşte Cenk Tosun haberinin detayları...

Emre Sarı7 Eylül 2025 Pazar 20:35 - Güncelleme:
Avrupa'da transfer dönemi sona erdi ancak ülkemizde bir süre daha devam edecek. Önemli transferlere imza atan Fenerbahçe'de gidecek isimler ise merak ediliyor. Cenk Tosun da bu isimlerden biri olabilir. Süper Lig'den birçok takımın talip olduğu oyuncu için sarı-lacivertli yönetim de kararını verdi. Cenk Tosun ise henüz kararını düşünme aşamasında.

FENERBAHÇE CENK TOSUN İÇİN KARARINI VERDİ

Avrupa Ligi için kadroları teslim eden Fenerbahçe'de listede Cenk Tosun da yer aldı. Sarı-lacivertli yönetim de bu durumdan dolayı oyuncuyu takımda tutmak istiyor. Cenk Tosun ayrılırsa yedek forvet eksiliği olacağı düşüncesi nedeniyle milli futbolcu ile yollar ayrılmak istenmiyor. Tecrübeli golcü ile Süper Lig'den Eyüpspor ve Samsunspor ilgileniyor. Forvet arayışı olan ve Avrupa'da mücadele eden Karadeniz ekibi bu transfer için oldukça istekli ve oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Eyüpspor ise transferde daha temkinli davranıyor. Durumun ise ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 22 maça çıkan Cenk Tosun, genelde sonradan oyuna dahil oldu. Milli futbolcu, bu müsabakalarda ise takımına 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

34 yaşındaki oyuncu bu sezon ise 2 resmi maçta sonradan oyuna dahil oldu.

