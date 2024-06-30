İtalyan devi Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız, geçtiğimiz sezonun parlayan isimlerinden birisi oldu. Gösterdiği performansla birçok kulübü peşine takan milli yıldız için Serie A devi kararını verdi.

KENAN YILDIZ NİKAH TAZELİYOR

İngiliz devleri, milli futbolcu için yaklaşık 40 milyon euroluk bonservis bedelini gözden çıkarmıştı. Juventus, ciddi talipleri olan Kenan Yıldız için kapıyı kapattı. Serie A devinin, genç oyuncuya 5 yıllık sözleşme önermeye hazırlandığı öne sürüldü. Yıldız futbolcununda bu imzaya sıcak baktığı ve EURO 2024 sonrası resmi duyurunun geleceği aktarıldı.

10 NUMARA OLUYOR

Juventus, yeni sözleşme sonrası önümüzdeki sezonda 10 numaralı formayı Kenan Yıldız'a teslim edecek. Kulübün 'Yeni Del Piero'su olarak görülen milli futbolcunun maaşına da ciddi oranda zam yapılacağı söylendi. İtalyan devi, Kenan taliplerine transfer kapısını kapatmış oldu.

PARLAMA SEZONU!

Geçtiğimiz sezon 42 maçta toplam 1.879 dakika süre alan Yıldız, 6 gol 2 asistlik katkı sağladı. Genç futbolcunun güncel piyasa değeri ise 30 milyon euro olarak gösteriliyor.

Star Gazetesi