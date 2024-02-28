Ve Kenan Yıldız transferini resmen duyurdular! Tarihe geçecek rakam

Kenan Yıldız, Serie A devi Juventus'ta A takıma yükseldiği Kasım ayından beri performansıyla en dikkat çeken isimlerden biri oldu. 18 yaşındaki futbolcu skor katkısı ve güçlü fizik yapısıyla Avrupa'nın büyük kulüplerini odak noktası haline geldi. Kenan Yıldız'ı takip eden kulüplerin başında ise Premier Lig devi Arsenal geliyor.

KENAN YILDIZ ARSENAL YOLCUSU

Birçok kulübün transfer listesinde yer alan Kenan Yıldız'a en stekli talip Premier Lig devi Arsenal oldu. İtalyan basını, Juventus'un 60 milyon euro bonservis belirlediği milli futbolcu için Arsenal'in 40 milyon euro bedeli gözden çıkardığını belirtti. Londra ekibinin teknik direktörü Mikel Arteta'nın, Kenan Yıldız'ı çok beğendiği ve ısrarla takımında görmek istediği ifade edildi.

EURO 2024 SONRASI BEKLENECEK

Juventus'un, milli formayla EURO 2024'te boy göstermesi beklenen Kenan Yıldız'ın olası takımdan ayrılma durumunu turnuvadan sonra değerlendireceği iddia edildi. Torino ekibinin, 18 yaşındaki forvetin Türkiye ile turnuvada iyi bir performans göstermesi durumunda bonservisini yükseltebileceği belirtildi.

SEZON RAKAMLARI

Kenan Yıldız bu sezon Juventus formasıyla 25 maçta 1261 dakika sahada kaldı. Genç oyuncu bu süre içinde skora 5 gol ve 1 asist ile katkı sağladı.

Star Gazetesi