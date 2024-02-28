İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Şubat 2024 Çarşamba / 19 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,2019
  • EURO
    33,88
  • ALTIN
    2040.71
  • BIST100
    9062.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve Kenan Yıldız transferini resmen duyurdular! Tarihe geçecek rakam
Spor

Ve Kenan Yıldız transferini resmen duyurdular! Tarihe geçecek rakam

Kenan Yıldız, Juventus formasıyla bu sezon tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Milli futbolcunun talipleri her geçen gün artıyor. Kenan Yıldız'ın yeni adresini ise İtalyanlar duyurdu. İşte detaylar…

28 Şubat 2024 Çarşamba 19:22 - Güncelleme:
Ve Kenan Yıldız transferini resmen duyurdular! Tarihe geçecek rakam
ABONE OL

Kenan Yıldız, Serie A devi Juventus'ta A takıma yükseldiği Kasım ayından beri performansıyla en dikkat çeken isimlerden biri oldu. 18 yaşındaki futbolcu skor katkısı ve güçlü fizik yapısıyla Avrupa'nın büyük kulüplerini odak noktası haline geldi. Kenan Yıldız'ı takip eden kulüplerin başında ise Premier Lig devi Arsenal geliyor.

KENAN YILDIZ ARSENAL YOLCUSU

Birçok kulübün transfer listesinde yer alan Kenan Yıldız'a en stekli talip Premier Lig devi Arsenal oldu. İtalyan basını, Juventus'un 60 milyon euro bonservis belirlediği milli futbolcu için Arsenal'in 40 milyon euro bedeli gözden çıkardığını belirtti. Londra ekibinin teknik direktörü Mikel Arteta'nın, Kenan Yıldız'ı çok beğendiği ve ısrarla takımında görmek istediği ifade edildi.

EURO 2024 SONRASI BEKLENECEK

Juventus'un, milli formayla EURO 2024'te boy göstermesi beklenen Kenan Yıldız'ın olası takımdan ayrılma durumunu turnuvadan sonra değerlendireceği iddia edildi. Torino ekibinin, 18 yaşındaki forvetin Türkiye ile turnuvada iyi bir performans göstermesi durumunda bonservisini yükseltebileceği belirtildi.

SEZON RAKAMLARI

Kenan Yıldız bu sezon Juventus formasıyla 25 maçta 1261 dakika sahada kaldı. Genç oyuncu bu süre içinde skora 5 gol ve 1 asist ile katkı sağladı.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.