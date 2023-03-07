Ve Kerem Aktürkoğlu transferi hayırlı olsun! Yeni adresi belli oldu

Galatasaray'da başarılı sezonları geride bırakan Kerem Aktürkoğlu Avrupa devlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Bu sezona biraz tutuk başlasa da sonradan performansını artıran başarılı oyuncu özellikle de Fenerbahçe derbisinde gösterdiği oyunla ve attığı golle sarı kırmızılı taraftarlardan tam not aldı. Kerem Aktürkoğlu gösterdiği bu performansların ardından transfer teklifleri de almaya devam ediyor. Son teklifi suna kulüp ise dünya devi...

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA DÜNYA DEVİ TALİP OLDU

İtalya'nın köklü kulüplerinden Milan, Türk futbolunun başarılı ismi Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor. Devre arası transfer döneminde sarı kırmızıların kapısını çalan İtalyanların teklifi kabul edilmedi. Ancak Kerem Aktürkoğlu'nun sezon sonunda Avrupa'ya gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. 15 milyon euro civarında bonservis beklentisi olan Galatasaray gerekli şartların sağlanması halinde transfere onay verecek. Kerem Aktürkoğlu'nun yeni adresi önümüzdeki sezon Avrupa...

ŞAMPİYON OLUP AYRILMAK İSTİYOR

Öte yandan milli futbolcu bu sezon zirvede giden takımıyla şampiyonluk yaşayarak Avrupa'ya gitmek istiyor. Sarı kırmızılılar Okan Buruk önderliğinde Süper Lig'de lider durumda.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla bu sezon 25 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu 19 kez ilk 11'de sahada yer aldı. 8 gol atma başarısı gösteren milli futbolcu 2 de asist yaptı.

Star Gazetesi