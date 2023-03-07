İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mart 2023 Salı / 15 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,914
  • EURO
    20,225
  • ALTIN
    1123.81
  • BIST100
    5392.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve Kerem Aktürkoğlu transferi hayırlı olsun! Yeni adresi belli oldu
Spor

Ve Kerem Aktürkoğlu transferi hayırlı olsun! Yeni adresi belli oldu

Galatasaray'ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu için dünya devi kulüp resmen devreye girdi. Devre arası transfer döneminde başarılı oyuncu için sarı kırmızılıların kapısı çalındı ancak Galatasaray transfer teklifini reddetti. Yaz transfer döneminde Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak isteyen dünya devi kulüp gerekli bonservisi ödemeye hazır. İşte detaylar...

Star Gazetesi7 Mart 2023 Salı 08:17 - Güncelleme:
Ve Kerem Aktürkoğlu transferi hayırlı olsun! Yeni adresi belli oldu
ABONE OL

Galatasaray'da başarılı sezonları geride bırakan Kerem Aktürkoğlu Avrupa devlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Bu sezona biraz tutuk başlasa da sonradan performansını artıran başarılı oyuncu özellikle de Fenerbahçe derbisinde gösterdiği oyunla ve attığı golle sarı kırmızılı taraftarlardan tam not aldı. Kerem Aktürkoğlu gösterdiği bu performansların ardından transfer teklifleri de almaya devam ediyor. Son teklifi suna kulüp ise dünya devi...

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA DÜNYA DEVİ TALİP OLDU

İtalya'nın köklü kulüplerinden Milan, Türk futbolunun başarılı ismi Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor. Devre arası transfer döneminde sarı kırmızıların kapısını çalan İtalyanların teklifi kabul edilmedi. Ancak Kerem Aktürkoğlu'nun sezon sonunda Avrupa'ya gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. 15 milyon euro civarında bonservis beklentisi olan Galatasaray gerekli şartların sağlanması halinde transfere onay verecek. Kerem Aktürkoğlu'nun yeni adresi önümüzdeki sezon Avrupa...

ŞAMPİYON OLUP AYRILMAK İSTİYOR

Öte yandan milli futbolcu bu sezon zirvede giden takımıyla şampiyonluk yaşayarak Avrupa'ya gitmek istiyor. Sarı kırmızılılar Okan Buruk önderliğinde Süper Lig'de lider durumda.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla bu sezon 25 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu 19 kez ilk 11'de sahada yer aldı. 8 gol atma başarısı gösteren milli futbolcu 2 de asist yaptı.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.