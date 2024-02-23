Ve Kevin De Bruyne imzayı atıyor! Yüzyılın transferi: Havalimanı dolup taşacak

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City ile harikalar yaratan Kevin De Bruyne için gündeme bomba gibi bir iddia düştü. Yıldız oyuncunun sözleşmesi gelecek sezon sonu sona eriyordu, İngiliz ekibi çarpıcı bir karar aldı.

KEVİN DE BRUYNE RESMEN AYRILIYOR

Manchester City, sözleşmesi sona ermeden Kevin De Bruyne ile yollarını ayırıp, bonservis geliri elde etmeyi planlıyor. Aktarılana göre; Ada ekibi, gelecek sezon sonu sözleşmesi sona eren yıldız oyuncuyla yeni sözleşme görüşmelerine başlamak istemiyor. City yönetimi, Suudi Arabistan'dan Kevin De Bruyne için gelen teklifleri değerlendirmeye almaya karar verdi.

SAKATLIKTAN DÖNDÜ, HARİKALAR YARATTI!

Sakatlığını atlatmasının ardından 10 maça çıkan Belçikalı yıldız, 2 gol 8 asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri ise 60 milyon euro olarak belirleniyor.

Star Gazetesi