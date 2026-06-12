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Spor

Ve Kim Min-jae geri dönüyor! 3 yıllık anlaşmayı duyurdular

Fenerbahçe'de başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım, transfer çalışmalarına hız kazandırdı. Sarı-lacivertli ekip savunma hattına takviye yapmaya hazırlanırken, Kim Min-jae'nin ismi yeniden gündeme geldi. Güney Koreli stoperin, Fenerbahçe'de yeniden forma giymeye sıcak baktığı öne sürüldü. İşte Kim Min-jae haberinin detayları...

BEYZA NUR YILMAZ12 Haziran 2026 Cuma 20:30 - Güncelleme:
Ve Kim Min-jae geri dönüyor! 3 yıllık anlaşmayı duyurdular
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Gelecek sezon için ligde şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Savunma hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, daha önce kulüpte forma giymiş olan Kim Min-jae'yi yeniden gündemine aldı.,

FENERBAHÇE'DE KIM MIN-JAE SESLERİ

Sarı-lacivertlilerin Güney Koreli futbolcu ile temasa geçtiği öğrenilirken, Kim Min-jae'nin istediği maaş ortaya çıktı.

TRT Spor'un haberine göre; 29 yaşındaki savunmacı, Fenerbahçe'de forma giymek için yıllık 12 milyon euro ve başarı bonusları talep ettiği kaydedildi.

Öte yandan Bayern Münih, tecrübeli stoper için yaklaşık 25 milyon euroluk bir bonservis bedeli bekliyor.

Şartlarda anlaşılması halinde Fenerbahçe'nin Kim Min-jae'ye 3 yıllık sözleşme önereceği aktarıldı.

Ülkesiyle Dünya Kupası'nda boy gösteren deneyimli stoper, turnuvanın ardından net kararını verecek.

SEZON KARNESİ

Kim Min Jae, geride kalan sezonda Bayern Münih formasıyla 37 maçta forma giydi.

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