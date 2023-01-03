Ve Kim Min-Jae transferi hayırlı olsun! Resmen açıklandı

Sezon başında Fenerbahçe'den 18 milyon euro bedelle Napoli'nin yolunu tutan Kim Min-Jae için adeta transfer yarışı yapılıyor. İngiltere Premier Lig'den Liverpool, Manchester United ve Chelsea'nin yakından takip ettiği Güney Koreli savunma oyuncusu için İngiliz medyasından önemli bir iddia geldi. Star Gazetesi'nin aktardığı bilgiye göre Manchester United, Kim Min-Jae için 50 milyon euro serbest kalma maddesini kullanmaya hazır.

KİM MİN-JAE ÇILGINLIĞI

Güney Koreli yıldız Napoli formasını giydiği günden bu yana gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Serie A'da oynadığı ilk sezonda önemli isim haline gelen oyuncu Şampiyonlar Ligi performansıyla da İngiliz ekiplerinin transfer listesinde ilk sıraya oturdu. Kim Min-Jae için en ciddi kulüp ise serbest kalma maddesini ödemeyi göze alan Manchester United.

HEM LİGDE HEM DE AVRUPA'DA ZİRVEDE

Napoli ise bu sezon yaptığı başarılı transferlerle Serie A'da zirvede bulunurken Şampiyonlar Ligi'nde de gruptan ilk sırada çıkmayı başarmıştı. İtalya Serie A'da 41 puan ile zirvede yer alan Napoli en yakın rakibi Milan ile 8 puanlık farkı koruyor. Kim Min-Jae ise İtalyan ekibinin savunma merkezindeki en önemli ismi oluşturuyor. Güney Koreli, Napoli'de şu ana kadar 20 resmi maça çıktı. 2 kez de gol atmayı başardı.

Star Gazetesi