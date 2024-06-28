Ve Kingsley Coman transferi resmen bitti! 3 yıllık anlaşma tamam

Bu sezon ligde şampiyonluğu Leverkusen'e kaptıran Bayern Münih, gelecek sezon çalışmalarına başladı. Birkaç oyuncusu ile yollarını ayırarak bütçe oluşturmak isteyen Alman devi, Kingsley Coman'ı da listeye koydu. Bavyera ekibi, Fransız yıldızın bonservisini belirledi.

KINGSLEY COMAN'A DEV TALİP!

Fransa ekiplerinden Paris Saint-Germain, yıldız oyuncu için devreye girdi. Fransa devi, 28 yaşındaki futbolcu için kesenin ağzını açtı. Bayern Münih'in, Coman için 40-50 milyon euroluk bir beklentisi olduğu iddia edildi. Fransa devi ise bu bedeli gözden çıkardı. EURO 2024 sonrası tarafların bir araya gelerek, anlaşması bekleniyor. PSG, Coman'a 3 yıllık sözleşme önermeyi planlıyor.

FENERBAHÇE TAKİPTE!

Takımın başına Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe, kanatlara takviye yapmayı planlıyor. Sarı lacivertliler, Kingsley Coman'ın durumunu yakından takip ediyordu. Bayern Münih'in bonservisi beklentisi yüksek tutması Fenerbahçe'yi alternatiflere yönlendirdi.

Star Gazetesi