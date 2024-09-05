Bayern Münih'ten ayrılmaya hazırlanan Kingsley Coman, birçok takımı peşine taktı. Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği Fransız yıldızın yeni adresi resmen belli oldu. 28 yaşındaki oyuncu, geleceğine dair çarpıcı bir karar aldı.

KINGSLEY COMAN SUUDİ YOLCUSU!

Suudi basınında çıkan haberlere göre; Avrupa'da transfer döneminin kapanmasıyla birlikte Arabistan takımları harekete geçti. Suudi Pro Ligi ekiplerinden Al-Hilal, Bayern Münih'in kapısını Kingsley Coman için çaldı. Bavyera deviyle bonserviste anlaşma sağlayan Arabistan temsilcisi, Fransız futbolcu ile de el sıkıştı. Yıldız oyuncunun, Avrupa'da transfer pazarının kapanmasıyla Suudi ekibine olumlu baktığı öne sürüldü.

FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDEYDİ

Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan ve kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Kingsley Coman'ı gündemine almıştı. Bavyera devinin, yüksek bonservis beklentisi sebebiyle sarı lacivertli ekip transfeden çekildi. Bayern Münih, yıldız futbolcu için yaklaşık 45 milyon euroluk bir bonservis bedeli talep ediyor.

GÖZDEN ÇIKARILDI

Bundesliga devinin gözden çıkardığı Coman, bu sezon çıktığı 3 maçta yalnız 73 dakika süre aldı ve 1 kez ağları havalandırdı.

Star Gazetesi