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Spor

Ve Leonardo Bonucci çubukluyu giydi! Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi

Fenerbahçe, transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet ettiği Leonardo Bonucci transferini resmen açıkladı. Sarı lacivertliler, sosyal medya hesaplarından İtalyan yıldızın çubuklu formayla imza görüntülerini paylaştı.

11 Ocak 2024 Perşembe 22:06 - Güncelleme:
Ve Leonardo Bonucci çubukluyu giydi! Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi
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Fenerbahçe, Leonardo Bonucci transferini resmen açıkladı.

Fenerbahçe'den Bonucci için yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci'yi kadrosuna kattı. Tecrübeli stoper 2023-24 sezonunun sonuna kadar Fenerbahçemizin formasını giyecek.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Başkanımız Ali Y. Koç, Genel Sekreterimiz Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Simla Türker Bayazıt, Selahattin Baki, Sportif Direktörümüz Mario Branco ve Sportif Direktör Yardımcımız Okan Özkan da yer aldı.

Leonardo Bonucci'ye 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile başarılar diliyoruz."

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