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Spor

Ve Leonardo Bonucci transferi bitiyor! İstanbul'a geliş saati belli oldu

Fenerbahçe, Leonardo Bonucci transferinde artık geri sayıma geçti. Union Berlin'le olan sözleşmesini feshetmesi beklenen tecrübeli stoper Leonardo Bonucci'nin İstanbul'a geliş saati belli oldu. İşte detaylar...

10 Ocak 2024 Çarşamba 13:52 - Güncelleme:
Ve Leonardo Bonucci transferi bitiyor! İstanbul'a geliş saati belli oldu
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Ocak ayında stoper hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, kadrosunu dünyaca ünlü bir isimle güçlendirmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe, Union Berlin forması giyen Leonardo Bonucci ile anlaşmaya vardı. Union Berlin'de fazla forma şansı bulamayan ve sözleşmesini feshetmek için geri sayıma geçen İtalyan savunma oyuncusunun, Fenerbahçe için bu akşam 18.30'da İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE'DEN ALACAĞI RAKAM

Fenerbahçe ile yarım sezonluk anlaşma sağlayan 36 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerden 1.3 milyon euro kazanacak.

Fenerbahçe'nin Leonardo Bonucci'nin transferini kısa süre içerisinde resmiyete kavuşturması bekleniyor.

Bonucci'nin Fenerbahçe ile yapacağı sözleşmede 1 yıllık uzatma opsiyonu da yer alacak. İtalyan savunma oyuncusu, sözleşme şartlarını yerine getirmesi halinde 1 yıl sözleşme uzattı hakkı Fenerbahçe'de olacak. Bonucci, sözleşmesinin uzaması durumunda ise 2.5 Milyon Euro maaş kazanacak.

Bu sezon Union Berlin'de 10 maçta sahaya çıkan Bonucci, 1 kez gol sevinci yaşadı.

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