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Spor

Ve Leroy Sane 2 yıllığına “Tamam” dedi: Transfer sonunda bitti

Leroy Sane için sürpriz bir gelişme yaşandı. Bayern Münih'te olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncu için birçok takım harekete geçmişti. Bu kulüplerin arasında Galatasaray da yer alırken Sane, 2 yıllık sözleşmeye “Evet” dedi. İşte Leroy Sane haberine dair detaylar…

Star Gazetesi19 Nisan 2025 Cumartesi 14:57 - Güncelleme:
Ve Leroy Sane 2 yıllığına “Tamam” dedi: Transfer sonunda bitti
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Leroy Sane transferi sonunda bitiyor. Bayern Münih'ten ayrılacağı belirtilen Alman kanat için herkesi ters köşe yapan bir haber geldi. Buna göre 29 yaşındaki hücum oyuncusunun gelecek sezon formasını terleteceği takım belli oldu.

LEROY SANE DUYURULDU

Adı bir süredir Galatasaray ile de anılan Leroy Sane için Alman basını sürpriz haberi duyurdu.

Buna göre Leroy Sane'nin Bayern ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalama konusunda anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Sözleşmesin detayları konusunda henüz bilgi verilmezken, Leroy Sane'nin gelecek sezon da Bundesliga'da olacağı öne sürüldü.

SEZON PERFORMANSI

Leroy Sane, bu sezon Bayern Münih ile toplamda 40 resmi maça çıktı.

Deneyimli oyuncu, bu karşılaşmalarda takımına 11 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

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