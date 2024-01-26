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Spor

Ve Liverpool'da bir devrin sonu: Sezon sonunda ayrılacağım

2015 yılından beri Liverpool'da sayısız başarıya imza atan Alman teknik direktör Jurgen Klopp, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

26 Ocak 2024 Cuma 13:59 - Güncelleme:
Ve Liverpool'da bir devrin sonu: Sezon sonunda ayrılacağım
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da herkesi şaşırtan bir gelişme yaşanıyor. 2015'ten beri kulübün başında bulunan teknik Alman teknik direktör Jurgen Klopp, sezon sonunda Merseyside ekibindeki kariyerine son vereceğini açıkladı.

İşte Klopp'un o açıklaması;

"Sezon sonunda Liverpool menajerliği görevinden ayrılacağım. Birçok insan için bu kararım şok olabilir. Bunu açıklamaya çalışabilirim. Bu kulüpteki her şeyi çok seviyorum. Bu şehri, taraftarları, takımı, teknik heyeti, her şeyi seviyorum. Yine de bu kararı vermek zorundayım. Bunu nasıl söyleyebilirim? Enerjimin sonuna geldim. Bu kararı bir noktada almak zorundayım. Şu anda iyiyim ama bu görevi tekrar, tekrar, tekrar yapamam. Birlikte geçirdiğimiz bunca sürenin hatırına size doğruları ben söylemek istedim."

LIVERPOOL KARİYERİ

Başarılı teknik adamın Liverpool kariyerinde birer kez Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig de dahil olmak üzere 7 kupası bulunuyor. İngiliz ekibiyle 464 maça çıkan Klopp yakaladığı 2.07 puan ortalamasıyla kulüp tarihindeki en başarılı teknik direktör konumunda.

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