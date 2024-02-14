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  • Ve Luka Modric ''Tamam'' dedi! Yüzyılın transferi: Havalimanı dolup taşacak
Spor

Ve Luka Modric ''Tamam'' dedi! Yüzyılın transferi: Havalimanı dolup taşacak

Real Madrid'in efsane ismi Luka Modric, kulüpte geçirdiği 12 yılın ardından takımdan ayrılıyor. Yıldız futbolcu Luka Modric'in yeni adresi ise sürpriz oldu. İşte detaylar...

14 Şubat 2024 Çarşamba 22:21 - Güncelleme:
Ve Luka Modric ''Tamam'' dedi! Yüzyılın transferi: Havalimanı dolup taşacak
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İspanyol devi Real Madrid'de 12 sene geçiren ve çok önemli başarılara imza atan Luka Modric, sezon sonu ayrılığa hazırlanıyor. Hırvat yıldız, sezon başında eflatun beyazlılarla 1 yıllık kontrat imzalamıştı fakat işler yolunda gitmedi. Modric, bu sezon kulüpteki otoritesini kaybetti ve en az forma giyen ikinci orta saha oldu.

LUKA MODRİC VEDA EDİYOR!

İspanyol basının haberine göre; Real Madrid, sezon sonu sözleşmesi biten Luka Modric ile yeni bir anlaşma yapmayacak. Süre alamamasından şikayetçi olan Hırvat yıldız ise başka bir maceraya atılmak istiyor.

CRİSTİANO RONALDO'YLA YENİDEN BİRLEŞİYORLAR

Geçen sezon Suudi Arabistan'dan gelen dev teklifi reddedip Real Madrid ile 1 yıllık sözleşme imzalayan başarılı oyuncu, sezon sonunda Cristiano Ronaldo'yla yeniden buluşacak. Suud ekiplerinden Al Nassr, deneyimli oyuncuya yeni bir teklif götürecek. Modric'in ise bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon eflatun beyazlılarla, 27 maçta sadece 1.374 dakika süre alan Hırvat yıldız, 1 gol 6 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi

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