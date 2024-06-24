İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Haziran 2024 Pazartesi / 18 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9297
  • EURO
    35,3761
  • ALTIN
    2466.1
  • BIST100
    10767.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve Luka Modric transferi resmen bitti! 1 yıllık anlaşma sağlandı: Sürpriz imza
Spor

Ve Luka Modric transferi resmen bitti! 1 yıllık anlaşma sağlandı: Sürpriz imza

Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Luka Modric için sürpriz transfer gelişmesini duyurdular. Hırvat futbolcu 1 yıllık imzaya hazırlanıyor. İşte Luka Modric haberinin detayları..

24 Haziran 2024 Pazartesi 19:28 - Güncelleme:
Ve Luka Modric transferi resmen bitti! 1 yıllık anlaşma sağlandı: Sürpriz imza
ABONE OL

Real Madrid'in efsane isimlerinden Luka Modric, eflatun beyazlılarla olan sözleşmesinin sonuna geldi. Birçok kulüp, Hırvat futbolcunun peşine düşürken, sürpriz imzayı İspanyol basını duyurdu.

LUKA MODRIC İLE 1 YIL DAHA

Sezonu 3 kupayla kapatan Real Madrid, yeni sezon hazırlıklarına başladı. İspanyol basınından MundoDeportivo'nun haberine göre; Eflatun beyazlılar, sözleşmesi sona eren Luka Modric için kararını verdi. İspanyol devi, tecrübeli futbolcusuyla 1 yıl daha devam etmek istiyor. Hırvat yıldız ise bu karara sıcak bakarken, mevcut maaşında indirime gitti. Real Madrid'in önümüzdeki günlerde transferi açıklaması bekleniyor.

VELİAHTI ARDA GÜLER!

Real Madrid ile 1 yıl daha devam etmesi beklenen Luka Modric daha sonra yerini Arda Güler'e bırakacak. Tecrübesini milli yıldıza aktarması istenen Hırvat oyuncu, Arda'yı veliahtı olarak hazırlayacak.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.