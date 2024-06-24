Real Madrid'in efsane isimlerinden Luka Modric, eflatun beyazlılarla olan sözleşmesinin sonuna geldi. Birçok kulüp, Hırvat futbolcunun peşine düşürken, sürpriz imzayı İspanyol basını duyurdu.

LUKA MODRIC İLE 1 YIL DAHA

Sezonu 3 kupayla kapatan Real Madrid, yeni sezon hazırlıklarına başladı. İspanyol basınından MundoDeportivo'nun haberine göre; Eflatun beyazlılar, sözleşmesi sona eren Luka Modric için kararını verdi. İspanyol devi, tecrübeli futbolcusuyla 1 yıl daha devam etmek istiyor. Hırvat yıldız ise bu karara sıcak bakarken, mevcut maaşında indirime gitti. Real Madrid'in önümüzdeki günlerde transferi açıklaması bekleniyor.

VELİAHTI ARDA GÜLER!

Real Madrid ile 1 yıl daha devam etmesi beklenen Luka Modric daha sonra yerini Arda Güler'e bırakacak. Tecrübesini milli yıldıza aktarması istenen Hırvat oyuncu, Arda'yı veliahtı olarak hazırlayacak.

Star Gazetesi