Ve Marcao resmen geri dönüyor! Tarih belli oldu

Galatasaray'dan 12 milyon euro bonservisle Sevilla'ya transfer olan Marcao, İspanya'da performansından çok sakatlıklarıyla gündem olmuştu. Manchester City maçında sakatlanan Marcao'nun sahalara ne zaman döneceği belli oldu.
2019'un ara transfer döneminde Chaves'ten 4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Marcao, Galatasaray'da başarılı performansıyla birçok Avrupa ekibinin dikkatini çekmişti. Brezilyalı savunmacı geçtiğimiz yaz sarı-kırmızılılara 12 milyon euro bonservis kazandırarak Sevilla'ya imza atmıştı.
Sevilla'nın büyük beklentilerle transfer ettiği Marcao, yeni takımında adeta hayal kırıklığına uğrattı. Sakatlıklardan bir türlü belini doğrultamayan Marcao, bu sezon şu ana kadar tam 13 maçı kaçırdı. Brezilyalı stoper son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile oynanan maçta sakatlanmış ve oyundan alınmıştı.
İspanyol ekibinde sağ bacağında yaralanma tespit edilen Marcao'nun sahalara geri dönüş tarihi de belli oldu. İspanya basınında yer alan habere göre; 26 yaşındaki savunma oyuncusu, Dünya Kupası sonrası takıma katılacak.
Star Gazetesi