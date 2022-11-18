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Spor

Ve Marcao resmen geri dönüyor! Tarih belli oldu

Marcao geçtiğimiz yaz 12 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olmuştu. Yeni takımında sakatlıklardan bir türlü belini doğrultamayan Marcao ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Star Gazetesi18 Kasım 2022 Cuma 20:45 - Güncelleme:
Ve Marcao resmen geri dönüyor! Tarih belli oldu
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Galatasaray'dan 12 milyon euro bonservisle Sevilla'ya transfer olan Marcao, İspanya'da performansından çok sakatlıklarıyla gündem olmuştu. Manchester City maçında sakatlanan Marcao'nun sahalara ne zaman döneceği belli oldu.

MARCAO, GALATASARAY'A 12 MİLYON EURO KAZANDIRDI

2019'un ara transfer döneminde Chaves'ten 4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Marcao, Galatasaray'da başarılı performansıyla birçok Avrupa ekibinin dikkatini çekmişti. Brezilyalı savunmacı geçtiğimiz yaz sarı-kırmızılılara 12 milyon euro bonservis kazandırarak Sevilla'ya imza atmıştı.

SAKATLIKLARDAN BELİNİ DOĞRULTAMADI

Sevilla'nın büyük beklentilerle transfer ettiği Marcao, yeni takımında adeta hayal kırıklığına uğrattı. Sakatlıklardan bir türlü belini doğrultamayan Marcao, bu sezon şu ana kadar tam 13 maçı kaçırdı. Brezilyalı stoper son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile oynanan maçta sakatlanmış ve oyundan alınmıştı.

MARCAO'NUN DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ OLDU

İspanyol ekibinde sağ bacağında yaralanma tespit edilen Marcao'nun sahalara geri dönüş tarihi de belli oldu. İspanya basınında yer alan habere göre; 26 yaşındaki savunma oyuncusu, Dünya Kupası sonrası takıma katılacak.

Star Gazetesi

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