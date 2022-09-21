Ve Mario Balotelli geri dönüyor! Yılın transferi

Süper Lig kariyerinde Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli geçtiğimiz haftalarda Türkiye'den ayrılarak İsviçre ekibi Sion'a transfer olmuştu. Transfer olduğu günden bu yana eleştiri oklarının hedefi olan Mario Balotelli ülkeye uyum sağlayamadı. Birçok olayla ilgili haberleri çıkan İtalyan yıldıza ülkesinden transfer teklifi geldi.

MARİO BALOTELLİ İTALYA'YA DÖNÜYOR

İtalyan futbolunun önemli isimlerinden Fabio Cannavaro Seri B ekiplerinden Benevento'yu çalıştırıyor. Genç teknik direktör Ocak ayı transfer dönemi için Mario Balotelli'nin transferini istiyor. İtalya basınından SerieBnews'in haberine göre Cannavaro bu transfer için ısrarcı. Mario Balotelli'nin İsviçre'de mutsuz olmasının transferde önemli rol oynayacağı iddia edildi.

BALOTELLİ'NİN KISA İSVİÇRE KARİYERİ

Yıldız oyuncu Adana Demirspor'dan Sion'a 2 milyon 620 bin Euro karşılığında transfer olmuştu. Sadece 2 maçta forma giyen Balotelli'nin golü ya da asisti bulunmuyor. Oyuncu bu karşılaşmalarda da sonradan oyuna dahil oldu.

Star Gazetesi