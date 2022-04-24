Ve Mario Balotelli gidiyor! Rakamı resmen duyurdular

Adana Demirspor'da başarılı bir sezon geçiren Mario Balotelli'ye eski takım arkadaşı Thiago Motta talip oldu. Serie A ekibi Spezia'nın teknik direktörü Motta'nın Mario Balotelli'yi istediği ve transferin yaklaşık 5 milyon euro bonservis bedeliyle tamamlanacağı öne sürüldü.

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MARIO BALOTELLI'Yİ ESKİ TAKIM ARKADAŞI İSTİYOR

İtalya basınında yer alan haberlere göre; Mario Balotelli'nin Inter'den eski takım arkadaşı olan ve şu anda Spezia'da teknik direktörlük yapan Thiago Motta' yıldız golcüye talip oldu. Motta, Balotelli konusunda ısrarcı ve yıldız golcü de İtalya'ya dönmeye sıcak bakıyor.

RAKAM BELLİ OLDU

Haberde İtalya Serie A ekibi Spezia'nın Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli'nin transferini yaklaşık 5 milyon euro bonservis bedeliyle bitireceği belirtildi.

MARIO BALOTELLI'NİN ADANA DEMİRSPOR KARNESİ

Mario Balotelli, bu sezon Adana Demirspor formasıyla 30 resmi maçın 23'ünde ilk 11'de yer aldı. 31 yaşındaki yıldız golcü, bu karşılaşmalarda 13 gol ve 6 asistle takımına katkıda bulundu.