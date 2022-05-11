Ve Mario Balotelli imzayı atıyor! Yeni adresini resmen duyurdular

Süper Lig'de Adana Demirspor formasıyla eski günlerine dönen Mario Balotelli için ülkesi İtalya ve İngiltere'den bir çok kulüp devrede. Championship'te şampiyon olarak Premier Lig'e yükselen Fulham için geçtiğimiz sezon Mario Balotelli iddiaları ortaya atılmıştı. Üst lige yükselen Londra ekibinin ilk hedefi İtalyan yıldızı kadrosuna katmak.

MARİO BALOTELLİ PREMİER LİG'E GERİ DÖNEBİLİR

İtalyan yıldız bu sezon Adana Demirspor'da adeta küllerinden doldu. Golcü oyuncu kariyerinin düşüşe geçtiği dönemde Süper Lig'e gelerek başarılı bir performans gösterdi. Mario Balotelli için İtalyan kulüpleri başta olmak üzere Premier Lig'e yeni yükselen Fulham devreye girdi. Championship'ten şampiyon olarak üst lige yükselen Londra ekibi transfer listesinde Mario Balotelli'yi ilk sırada bulunduruyor.

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MARİO BALOTELLİ'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Süper Lig'de bu sezon Adana Demirspor formasıyla 29 maça çıkan İtalyan yıldız, 12 gol 4 asistlik performans gösterdi. Türkiye Kupası'nda da 2 maça çıkan Mario Balotelli 1 gol atmayı başardı.

Star Gazetesi