Ve Mario Balotelli'nin yeni rotası İstanbul oldu! Uçağı kalkıyor

Geçtiğimiz günlerde adı Galatasaray ile de anılan Mario Balotelli için Beşiktaş iddiası ortaya atıldı. Adana Demirspor'da forma giyen Mario Balotelli'nin menajerinin yıldız golcüyü siyah-beyazlılara önerdiği ileri sürüldü.

MARIO BALOTELLI İÇİM BEŞİKTAŞ İDDİASI

İtalya basınında yer alan habere göre; Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'daki başarılı performansıyla lige damga vuran Mario Balotelli'nin menajeri harekete geçti. Yıldız golcünün menajeri Balotelli için siyah-beyazlılarla iletişime geçti.

"TEKLİF YOK" DENMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak ise Balotelli'ye ciddi taliplerin olduğunu belirtirken, "Türkiye'den teklifler almadık. Sadece yoklamalar oldu." şeklinde konuşmuştu.

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MARIO BALOTELLI'NİN TÜRKİYE KARNESİ

Mario Balotelli geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasıyla 33 resmi maçın 26'sında ilk 11'de yer alırken toplam 2178 dakika sahada kaldı. 31 yaşındaki yıldız golcü, bu karşılaşmalarda 19 gol ve 6 asistle skora katkıda bulundu.