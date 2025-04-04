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Spor

Ve Mario Gomez geri dönüyor: Yarım kalan hikayeyi tamamlamak için geliyor

2015/16 sezonunda Süper Lig devi Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde attığı gollerle akıllara kazınan Mario Gomez için sürpriz bir gelişme yaşandı. Buna göre eski yıldız golcü, geri dönmeye hazırlanıyor. İşte Mario Gomez haberinin detayları…

Haber Merkezi4 Nisan 2025 Cuma 15:33 - Güncelleme:
Ve Mario Gomez geri dönüyor: Yarım kalan hikayeyi tamamlamak için geliyor
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Mario Gomez, eski takımına geri dönmeye hazırlanıyor. Alman basınının duyurduğu habere göre; 39 yaşındaki eski yıldız, kulüpte yönetici pozisyonunda görev alabilir. İşte o takım...

MARİO GOMEZ DÖNÜYOR

Eski futbolcu Mario Gomez, Bayern Münih'e geri dönmeye çok yakın. Sky Sports'ta yer alan habere göre Alman devinin, yönetim anlamında planlar yaptığı ve Gomez'in durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

Haberin detaylarında Mario Gomez'in bu pozisyon için Bayern Münih'in düşündüğü isimlerden biri olduğu aktarıldı.

Mario Gomez, futbolu bıraktıktan sonra bazı takımlarda futbol direktörü olarak görevine devam ediyor. 2009-2013 yılları arasında Bayern Münih formasını giyen Gomez'in, gelen teklifi kabul ederek eski takımına dönmesi bekleniyor.

2015/2016 sezonunda Beşiktaş'ta da forma giyen Alman eski golcü, siyah beyazlı formayla çıktığı 41 resmi maçta 28 gol atarak hafızalarda yer edinmişti.

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