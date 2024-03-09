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Spor

Ve Mason Greenwood hayırlı olsun! Transferi resmen bitti

Bonservisi Manchester United'da bulunan ve Getafe'de kiralık olarak forma giyen Mason Greenwood, performansıyla birçok Avrupa devini peşine taktı. Mason Greenwood'un yeni adresi dev kulüp oldu.

9 Mart 2024 Cumartesi 18:59 - Güncelleme:
Ve Mason Greenwood hayırlı olsun! Transferi resmen bitti
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Genç yaşında ismi birçok iddiayla çalkalanan Mason Greenwood, Manchester United'da uzun süre kadro dışı kalmıştı. Ardından hakkındaki suçlamaların düşmesiyle aklanan genç yıldız, kiralık olarak İspanyol ekibi Getafe'ye yollandı. İspanya'da performansıyla yeniden yükselişe geçen Greenwood, birçok Avrupa devini de peşine taktı.

MASON GREENWOOD'UN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU!

Kiralık sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan İngiliz oyuncu, Kırmızı Şeytanlar'a dönmek istemiyor. Barcelona ve Atletico Madrid'in peşinde olduğu yıldız futbolcu için son olarak Borussia Dortmund devreye girdi. İspanyol basını, Alman ekibine sıcak bakmadığını ve gelecek sezon Katalan devi Barcelona'da forma giyeceğini aktardı.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Mason Greenwood, Getafe ile çıktığı 26 maçta 8 kez ağları havalandırdı ve 5 kez de gol pası verdi.

Star Gazetesi

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