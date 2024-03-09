Ve Mason Greenwood hayırlı olsun! Transferi resmen bitti

Genç yaşında ismi birçok iddiayla çalkalanan Mason Greenwood, Manchester United'da uzun süre kadro dışı kalmıştı. Ardından hakkındaki suçlamaların düşmesiyle aklanan genç yıldız, kiralık olarak İspanyol ekibi Getafe'ye yollandı. İspanya'da performansıyla yeniden yükselişe geçen Greenwood, birçok Avrupa devini de peşine taktı.

MASON GREENWOOD'UN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU!

Kiralık sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan İngiliz oyuncu, Kırmızı Şeytanlar'a dönmek istemiyor. Barcelona ve Atletico Madrid'in peşinde olduğu yıldız futbolcu için son olarak Borussia Dortmund devreye girdi. İspanyol basını, Alman ekibine sıcak bakmadığını ve gelecek sezon Katalan devi Barcelona'da forma giyeceğini aktardı.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Mason Greenwood, Getafe ile çıktığı 26 maçta 8 kez ağları havalandırdı ve 5 kez de gol pası verdi.

Star Gazetesi