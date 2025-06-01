Mauro Icardi üçüncü sezonunu geçirdiği Galatasaray'da üst üste üçüncü şampiyonluğunu yaşadı. Bu sezonunu büyük bölümünde sakatlığı nedeniyle takıma katkı sağlayamayan golcü futbolcunun takımdaki geleceği merakla beklenirken yeni bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, Mauro Icardi için yeni adresi açıkladı.

MİLAN PEŞİNE DÜŞTÜ

Mauro Icardi yaz aylarında Galatasaray serüvenini sonlandırabilir. aksam.com.tr'nin İtalyan basınından edindiği bilgiye göre; Bu sezon Avrupa kupalarına katılma vizesi dahi alamayan Milan'ın gelecek dönem için iddialı bir kadro kurmak istediği aktarıldı. Kırmızı siyahlıların ilk hamleyi santrfor pozisyonuna yapacağına değinilirken adayların başında Mauro Icardi'nin geldiği belirtildi.

Haberde; Mauro Icardi'nin Galatasaray'da mutlu olduğu yazıldı. Buna karşın kariyerindeki en verimli dönemini Inter formasıyla geçiren Arjantinli yıldızın eski kulübünün ezeli rakibine imza atmasının mümkün olduğu da ifade edildi.

OSİMHEN'İN DURUMU BELİRLEYİCİ OLABİLİR

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin ayrılık durumu Victor Osimhen ile bağlantılı olabilir. Sarı kırmızılıların Osimhen'i renklerine bağlaması durumunda Mauro Icardi ile yollarını ayırabileceği, gelecek teklifleri değerlendirebileceği öğrenildi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray formasını giydiği 3 sezonda toplamda 87 maçta forma giyen Mauro Icardi 61 gol ve 22 asist ile 83 gole direkt katkı sağladı. Öte yandan sarı kırmızılılarla 2026 yazında sözleşmesi bitecek olan Icardi'nin güncel piyasa değeri ise 11 milyon euro olarak belirlendi.