İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Haziran 2025 Salı / 21 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,471
  • EURO
    45,6713
  • ALTIN
    4284.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve Mauro Icardi 'Tamam' dedi! Ezeli rakibe hayırlı olsun
Spor

Ve Mauro Icardi 'Tamam' dedi! Ezeli rakibe hayırlı olsun

Mauro Icardi konusunda Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu sezonun büyük bölümünde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Arjantinli yıldız için İtalyan basını flaş bir iddia ortaya attı. Mauro Icardi ezeli rakibin formasını giyecek. İşte detaylar…

Emre Sarı17 Haziran 2025 Salı 18:05 - Güncelleme:
Ve Mauro Icardi 'Tamam' dedi! Ezeli rakibe hayırlı olsun
ABONE OL

Mauro Icardi üçüncü sezonunu geçirdiği Galatasaray'da üst üste üçüncü şampiyonluğunu yaşadı. Bu sezonunu büyük bölümünde sakatlığı nedeniyle takıma katkı sağlayamayan golcü futbolcunun takımdaki geleceği merakla beklenirken yeni bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, Mauro Icardi için yeni adresi açıkladı.

MİLAN PEŞİNE DÜŞTÜ

Mauro Icardi yaz aylarında Galatasaray serüvenini sonlandırabilir. aksam.com.tr'nin İtalyan basınından edindiği bilgiye göre; Bu sezon Avrupa kupalarına katılma vizesi dahi alamayan Milan'ın gelecek dönem için iddialı bir kadro kurmak istediği aktarıldı. Kırmızı siyahlıların ilk hamleyi santrfor pozisyonuna yapacağına değinilirken adayların başında Mauro Icardi'nin geldiği belirtildi.

Haberde; Mauro Icardi'nin Galatasaray'da mutlu olduğu yazıldı. Buna karşın kariyerindeki en verimli dönemini Inter formasıyla geçiren Arjantinli yıldızın eski kulübünün ezeli rakibine imza atmasının mümkün olduğu da ifade edildi.

OSİMHEN'İN DURUMU BELİRLEYİCİ OLABİLİR

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin ayrılık durumu Victor Osimhen ile bağlantılı olabilir. Sarı kırmızılıların Osimhen'i renklerine bağlaması durumunda Mauro Icardi ile yollarını ayırabileceği, gelecek teklifleri değerlendirebileceği öğrenildi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray formasını giydiği 3 sezonda toplamda 87 maçta forma giyen Mauro Icardi 61 gol ve 22 asist ile 83 gole direkt katkı sağladı. Öte yandan sarı kırmızılılarla 2026 yazında sözleşmesi bitecek olan Icardi'nin güncel piyasa değeri ise 11 milyon euro olarak belirlendi.

ÖNERİLEN VİDEO

Market sırasında anneyi hedef aldı! Çocuklarının yanında acımasızca yumrukladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.