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Spor

Ve Memphis Depay resmen geliyor! Yüzyılın transferi: Havalimanı dolup taşacak

Memphis Depay için Barcelona hikayesi sona eriyor. İspanya La liga ekibinde gözden çıkarılan ve takımdan ayrılması beklenen Memphis Depay'ın yeni durağının Türkiye olacağı ileri sürüldü. İşte detaylar...

Star Gazetesi14 Aralık 2022 Çarşamba 18:53 - Güncelleme:
Ve Memphis Depay resmen geliyor! Yüzyılın transferi: Havalimanı dolup taşacak
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La Liga devi Barcelona'da Memphis Depay için yol ayrımına gelindi. Katalan ekibinde gözden çıkarılan Memphis Depay için Galatasaray'ın harekete geçtiği ve Türkiye'ye getirmeye hazırlandığı iddia edildi.

MEMPHIS DEPAY, BARCELONA'DAN AYRILIYOR

Barcelona'nın 2021'in yazında Lyon'dan kadrosuna kattığı Memphis Depay beklentilerin altında kalarak hayal kırıklığına uğrattı. Katalan ekibinde teknik direktör Xavi Hernandez'in gözden çıkardığı Hollandalı yıldızın ocakta takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

GALATASARAY, MEMPHIS DEPAY'I BİTİRİYOR

İspanya basınında yer alan habere göre; Memphis Depay için Galatasaray harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, Hollandalı yıldız için Barcelona'ya teklifte bulundu ve transferi kiralık olarak bitirmeye yakın. Tarafların anlaşması halinde transferin gerçekleşmesi an meselesi.

DEPAY'IN BARCELONA KARNESİ

Memphis Depay bu sezon Barcelona'da 12 resmi maçı sakatlığı nedeniyle kaçırırken yalnızca 3 karşılaşmada forma giydi ve 131 dakika süre aldı. Hollandalı yıldız, sadece 1 golle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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