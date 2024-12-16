Merih Demiral, ara transfer dönemine damga vuracak bir imzaya hazırlanıyor. Suudi Arabistan'dan ayrılma kararı alan milli futbolcu, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakarken, İstanbul devi de oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.

GERİ DÖNÜYOR!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, Merih Demiral'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Son olarak Becao'nun da sakatlanarak sezonu kapatmasının ardından harekete geçen yönetim, stoper bölgesinde takviye yapma kararı aldı.

Bu kapsamda eski oyuncusu Merih Demiral'ı gündemine alan Fenerbahçe, altyapısından yetiştirdiği eski oyuncusunu, ocak ayında kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Transferde son pürüzlerin giderilmesi beklenirken, tarafların anlaşması halinde Merih, ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye imzayı atacak.

SEZON KARNESİ

Merih Demiral, bu sezon Al Ahli forması ile Suudi liginde 18 maça çıktı. 26 yaşındaki savunmacı, bin 532 dakika sahada kalırken takımına 1 gollük katkı sağladı.