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Spor

Ve Merih Demiral geri dönüyor! Transferi resmen duyuruldu: Takımın yeni stoperi oldu

Kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren Merih Demiral için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Fenerbahçe ve Napoli, Merih Demiral için harekete geçti. İşte detaylar...

14 Haziran 2024 Cuma 20:41 - Güncelleme:
Ve Merih Demiral geri dönüyor! Transferi resmen duyuruldu: Takımın yeni stoperi oldu
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Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ahli'de forma giyen Merih Demiral için çarpıcı bir gelişme yaşandı. Milli savunmacı yaz transfer döneminin gözdesi isimlerinden birisi oldu. Fenerbahçe ve Napoli yıldız stoper için yarışa girdi.

MERİH DEMİRAL YARIŞI!

Çağlar Söyüncü'nün bonservisini almak isteyen Fenerbahçe, transferde pürüz çıkması durumunda alternatif olarak Merih Demiral'i belirledi. İtalyan ekiplerinden Napoli'nin başına geçen Antonio Conte ise yönetimden, Merih'in transfer edilmesini istedi. 26 yaşındaki stoperin tekrar Avrupa'ya dönmeye sıcak baktığı aktarıldı. İki takımında önümüzdeki günlerde yıldız savunmacı için resmi temas kurması bekleniyor.

SUUDİ ARABİSTAN KARNESİ

Bu sezon yaşadığı sakatlıktan dolayı birçok maçtan uzak kalan Merih, 21 maçta süre aldı. Milli stoperin güncel piyasa değeri ise 16 milyon euro olarak belirtiliyor.

Star Gazetesi

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