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Spor

Ve Merih Demiral Süper Lig'e geri dönüyor! Tarih bile verildi

Merih Demiral Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor. Fenerbahçe altyapısından yetişen milli futbolcu, 2023 yılının yaz aylarında Atalanta'dan Suudi Arabistan'ın yolunu tutmuştu. Adı zaman zaman İstanbul devleriyle anılan Merih için sonunda beklenen oluyor. İşte Merih Demiral transferine dair tüm detaylar…

Star Gazetesi22 Mart 2025 Cumartesi 12:21 - Güncelleme:
Ve Merih Demiral Süper Lig'e geri dönüyor! Tarih bile verildi
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Merih Demiral için beklenmedik bir gelişme yaşandı. 27 yaşındaki defans oyuncusu, Suudi Arabistan macerasını noktalamaya hazırlanırken, İstanbul devi de transferi sezon sonunda bitirmek için harekete geçti. İşte Merih'in yeni takımı...

MERİH DEMİRAL İDDİASI!

Carlos Cuesta'dan istediğini alamayan Galatasaray, yeniden Merih Demiral'ı gündemine aldı.

Davinson Sanchez'in sezon sonunda ayrılma ihtimaline karşı sarı kırmızılı yönetimin, milli futbolcuyu yeniden markaja aldığı ileri sürüldü.

Öte yandan ara transfer döneminde de Merih Demiral, Galatasaray'ın gündemine gelmişti. Ancak beklenen ilerleme kaydedilemedi.

Bu kapsamda sarı kırmızılı takımın, Merih Demiral ve kulübü Al Ahli'ye sezon sonunda teklif götürmeye hazırlandığı iddia edildi.

ARABİSTAN GÜNLERİ

Merih Demiral, Ah Ahli ile toplamda 53 resmi maçta boy gösterdi. Başarılı stoper bu karşılaşmalarda takımına 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

Merih'in ayrıca takımıyla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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