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Spor

Ve Merih Demiral transferi resmen bitti! 1 yıllığına ''Tamam'' dedi

Suudi Arabistan takımı Al-Ahli'de forma giyen Merih Demiral, çarpıcı bir transfere imza atıyor. Sürpriz bir ekip, milli stoperi kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte Merih Demiral transferinin detayları...

18 Ağustos 2024 Pazar 16:24 - Güncelleme:
Ve Merih Demiral transferi resmen bitti! 1 yıllığına ''Tamam'' dedi
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Kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de sürdüren Merih Demiral flaş bir transfere imza atıyor. İsmi Fenerbahçe ile de anılan milli stoper için sürpriz bir ekip devreye girdi.

MERİH DEMİRAL'İN ROTASI ŞAŞMADI

Suudi basını flaş Merih Demiral gelişmesini duyurdu. Bir diğer Arabistan ekibi Al-Shabab, milli savunmacıyı kadrosuna katmak için harekete geçti. Aktarılana göre Al-Shabab, tecrübeli stoperi 1 yıllığına kiralamak istiyor ve maaşının tamamını ödemeye kabul ediyor. Suudi Pro Ligi yönetiminin de transfere onay verdiği aktarılıyor. 26 yaşındaki stoperin transfer dönemi kapanmadan imza atması bekleniyor.

TRANSFERDE TANIDIK BİR İSİM

Daha önce Fenerbahçe'yi de çalıştırmış olan Vitor Pereira'nın Merih'i özellikle istediği belirtiliyor. Portekizli teknik adamın, milli stoperi Fenerbahçe altyapısında oynarken çok beğendiği ve o dönem A takıma çıkarmak istediği biliniyor. Fakat planlandığı gibi olmayınca yıldız savunmacı, Portekiz'e transfer oldu ve daha sonrasında Juventus'a transfer olacak kadar başarılı bir grafik çizmişti.

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