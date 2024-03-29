Ve Mert Hakan Yandaş ''Tamam'' dedi! Transfer resmen bitti

Fenerbahçe'de son dönemlerin formda oyuncu Mert Hakan Yandaş, etkili performansıyla mutlu sona yaklaştı. Sarı lacivertli yönetim, Mert Hakan Yandaş için harekete geçti.

MERT HAKAN YANDAŞ İMZAYA HAZIRLANIYOR

Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'de son maçlarında kritik anlarda sahne aldı ve takımına önemli puanlar kazandırdı. Sarı lacivertli yönetim ise yıldız orta saha için harekete geçti.

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, Mert Hakan Yandaş'a 3 yıllık yeni sözleşme sunmaya hazırlanıyor. Yandaş'ın sözleşmeye imza atması halinde yıllık 30 milyon TL kazanacağı belirtildi. Öte yandan, yıldız orta sahanın tereddüt etmeden imza atacağı aktarıldı.

3 GOL 6 ASİST

Bu sezon sarı lacivertli formayla 23 maçta süre alan Mert Hakan, 3 gol 6 asistlik performans sergiledi. 30 yaşındaki orta sahanın mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Star Gazetesi