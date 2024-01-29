Ve Mert Hakan Yandaş transferi bitti! Başkan kendisi açıkladı

1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'da başkan Engin Koyun, transfer için konuştu.

Engin Koyun, Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş transferinin olumsuz sonuçlandığını söyledi.

Radyospor'a konuşan Kocaelispor Başkanı Engin Koyun açıklamasında, "Mert Hakan Yandaş'ın transferi için kulübü Fenerbahçe ve oyuncuyla görüştük. Mert Hakan'ın transfer süreci olumsuz sonuçlandı. Çünkü oyuncuyu Süper Lig'den isteyen kulüpler var." sözlerini kullandı.

Mert Hakan Yandaş'ın adı Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü ile de anılıyor.

Fenerbahçe'de bu sezon 15 maçta 1 kez gol sevinci yaşayan 29 yaşındaki Mert Hakan'ın sarı-lacivertli takımla sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

ADEM LJAJİC GERİ DÖNEBİLİR



Öte yandan, Engin Koyun, Radyospor'da yaptığı açıklamada, Novi Pazar'da forma giyen Beşiktaş'ın eski oyuncusu Adem Ljajic ile ilgilendiklerini söyledi. Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, "Adem Ljajic gündemimizde. Novi Pazar ile Antalya'da kampta olan Ljajic'in son durumunu görmek için Ertuğrul Sağlam'ın yardımcıları Antalya'ya gitti. Teknik ekipten Adem Ljajic'le ilgili olumlu rapor gelirse kadromuza katmayı düşünüyoruz. Ertuğrul Hoca'nın olumlu raporunda sonra transferi bitirmeyi planlıyoruz." sözlerini kullandı.