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Spor

Ve Mert Müldür hayırlı olsun! Yeni yılın ilk transferi...

Bu sezon oynadığı futbol ile tüm dikkatleri üzerine toplayan Mert Müldür için transfer sezonun başlamasına kısa bir süre kala yeni bir iddia ortaya atıldı. Sassuolo'da forma giyen milli yıldız Mert Müldür için Süper Lig devi Galatasaray harekete geçti. İşte detaylar...

Star Gazetsi21 Mayıs 2023 Pazar 19:59 - Güncelleme:
Ve Mert Müldür hayırlı olsun! Yeni yılın ilk transferi...
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Şampiyonluk yarışında hız kesmeden yoluna devam eden Galatasaray gelecek sezon kadrosunu oluşturmaya şimdiden başladı. Sarı-kırmızlı ekip TFF'nin 8+3 yabancı kuralı ile yola devam etme kararından sonra yerli oyuncu transferi için düğmeye bastı. Galatasaray bu doğrultuda Sassoulo'da forma giyen milli yıldız Mert Müldür'ü kadrosuna katmak için kolları sıvadı.

GALATASARAY'DA YENİ HEDEF MERT MÜLDÜR

Galatasaray, gelecek sezon ilk 11 oluştururken hem yabancı kuralına katılmamak hem de sezon sonunda yüksek ihtimalle transfer olacak Victor Nelsson ve Sacha Boey'nin yerini dolduracak yerli ismi İtalya'da buldu. Sarı-kırmızılı ekip, Sassuolo'da forma giyen 24 yaşındaki genç savunmacı Mert Müldür için sezon sonunda İtalyan ekibinin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY'IN MERT MÜLDÜR ISRARI

Galatasaray daha önceden de talip olduğu Mert Müldür'ü sezon sonunda kadrosuna katarak savunma hattı ile ilgili oluşabilecek belirsizliğin önüne çekmek istiyor. Sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan Mert Müldür'ün de daha fazla süre alabileceği bir takımda olmaya sıcak baktığı biliniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Sassuolo'da 2 resmi maça çıkan Mert Müldür 52 dakika sahada kaldı ve skora katkı sağlayamadı.

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