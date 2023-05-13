Ve Mert Müldür resmen Türkiye'ye geliyor! Süper Lig'de yılın transferi

Galatasaray sezon başında yaptığı yıldız transferlerle lige damgasını vurmuştu. Süper Lig'de şampiyonluğa çok yakın olan sarı-kırmızılı ekip transfer döneminde yapacağı nokta atış ile Şampiyonlar Ligi için iddialı kadro kurmak istiyor. Galatasaray, Mert Müldür transferiyle bek pozisyonunda uzun yıllar görev yapabilecek ismi de kadrosuna katmanın peşinde.

GALATASARAY'IN YENİ HEDEFİ MERT MÜLDÜR

Galatasaray'ın bu sezon yaptığı yıldız transferlerde kilit rol oynayan Galatasaray Yöneticisi Erden Timur bu sefer de sağ bek pozisyonu için düğmeye bastı. Başarılı yönetici Erden Timur sağ bek pozisyonunda Gökhan Gönül gibi uzun yıllar görev yapabilecek, yüksek potansiyelli ve satışı olması durumunda kulübe büyük gelir sağlayacak Mert Müldür için kolları sıvadı.

MERT MÜLDÜR, GALATASARAY YOLUNDA

Galatasaray, sözleşmesi Haziran 2024 yılında son bulacak olan Mert Müldür için kulübü Sassuolo'ya transfer döneminde teklif götürmeye hazırlanıyor. Bu sezon Sassuolo'da yeterli süre bulamayan 24 yaşındaki genç yıldız Mert Müldür'ün adı Galatasaray ile daha önceden anılmış ancak bir sonuç alınmamıştı. Süper Lig'de oynamaya sıcak bakan Mert Müldür için sarı-kırmızılı ekip yazın yapacağı hamle ile transferi sonuçlandırmaya hazırlanıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Sassuolo forması ile yalnızca 2 resmi maçta görev alan alan genç yıldız Mert Müldür takımına skor katkısı sağlayamadı.