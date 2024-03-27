Ve Mesut Özil gerçeği ortaya çıktı! Resmi açıklama geldi

Son olarak Başakşehir'de forma giymesinin ardından emekliye ayrılan Mesut Özil, bir süredir futbol dünyasından uzak kaldı. Eski yıldız için Survivor iddaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

MESUT ÖZİL İDDİALARINA SON NOKTAYI KOYDU!

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Sporx'e özel açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, geçtiğimiz sezon futbola veda eden Mesut Özil hakkında sorulan soruyada cevap verdi. Mesut Özil'in Survivor'a katılacağa iddilarını yanıtlayan Ilıcalı, "Öyle bir şey yok. O tamamen sosyal medya geyiği. Hiç gündeme bile gelmemiş bir konu. Bizim Survivor'da aradığımız bazı özellikler varsa, o özellikler başka özellikler. Mesut, dünyanın en büyük futbolcularından biri. Gelmiş geçmiş en iyi bence 30 futbolcudan biri. Mesut'un bundan sonraki kariyerine nasıl devam edeceğini bilmiyorum. Arada görüşüyoruz tabii ki ama böyle bir şey gündemimizde yok." yanıtı verdi.

BAŞARIYLA DOLU KARİYER

Mevkisinin en iyilerinden birisi olarak gösterilen Mesut Özil, sırasıyla Schalke, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe ve Başakşehir formalarını giydi. 35 yaşında futbola veda eden gurbetçi futbolcu, 645 maçta forma giydi ve 114 gol 222 asistle kariyerini noktaladı.

Star Gazetesi