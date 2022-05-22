Ve Mesut Özil için beklenen haber resmen geldi! Kimse bunu beklemiyordu

Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakılan ve sezon sonu takımdan ayrılması beklenen Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt'ten açıklama geldi. Söğüt, Mesut Özil'in takımdan ayrılmak istemediğini belirtirken, "İradesi Fenerbahçe'de kalmaktan yana." ifadelerini kullandı.

"MESUT ÖZİL'İN MEKSİKA VE ABD'YE GİTME GİBİ BİR DÜŞÜNCESİ YOK"

Mesut Özil'in geleceği hakkında açıklamalarda bulunan menajeri Erkut Söğüt, Mesut Özil'in Meksika'daki bir kulüpte hissesinin olduğunu belirtirken, "Hiçbir şekilde oraya futbolcu olarak gitme gibi bir düşüncesi yok. MLS için de aynı şey geçerli. Daha önce adı orayla geçmişti. Ama Mesut orayı tercih etmeyip, Fenerbahçe'yi tercih etti. Şu anda da düşüncesi değişmedi." dedi.

"İKİ SENE DAHA FENERBAHÇE'YE OYNAYACAK"

Daha önce Mesut Özil'i MLS'ten birkaç tane takımın istediğini belirten Söğüt, "Mesut Fenerbahçe'ye gelmek istedi ve şu anda Fenerbahçe'de. Mesut iki sene daha Fenerbahçe'de top oynayacak." şeklinde konuştu.

"MESUT ÖZİL, FENERBAHÇE'DE KALMAK İSTİYOR"

Fenerbahçe'nin Mesut Özil için uzun vadeli bir proje olduğunu belirten Söğüt, "Mesut bir olay yaşandığı için bir yerden gidecek bir futbolcu değil. İradesi Fenerbahçe'de kalmaktan yana. Hazırlık kampı başladığında takıma katılmak için her şeyi yapacaktır. Benim şüphem yok, Mesut takıma katılacaktır." ifadelerine yer verdi.

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Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 resmi maçta forma giyen Mesut Özil, 9 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulundu.