Ve Mesut Özil imzayı atıyor! Yeni adresini resmen duyurdular

Türkiye kariyerinde Fenerbahçe forması giyen ünlü futbolcu Mesut Özil sarı lacivertlilerden ayrılmaya hazırlanıyor. Yıldız futbolcu Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılmış ve sezonu kapatmıştı. Almanya basınından Bild'in haberine göre Mesut Özil ABD'ye gidecek.

MESUT ÖZİL MLS YOLCUSU

Yıldız futbolcu kariyerinin son dönemlerini MLS'te geçirme kararı aldı. Bild'in haberine göre Los Angeles FC, Mesut Özil ile yakından ilgileniyor. Öte yandan yıldız futbolcuya Körfez ülkelerinden de gelen teklifler var ancak Mesut Özil'in MLS'e daha yakın olduğu iddia edildi.

İnanılmaz başarı! Hakan Çalhanoğlu Avrupa'yı fethetti

MESUT ÖZİL'İN BU SEZONKİ KARNESİ

Sarı lacivertlilere 2020-2021 sezonunun devre arasında katılan Mesut Özil bu sezona iyi bir başlangıç yapmıştı. Yıldız oyuncu Galatasaray derbisinde gol atma başarısı gösterirken bu sezon çıktığı 26 maçta 9 gol 2 asistlik performans göstermişti.

Star Gazetesi