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Spor

Ve Miha Zajc imzayı atıyor

Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyan Miha Zajc için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sloven oyuncuyu büyük ölçüde ikna eden sarı-lacivertlilerde yeni sözleşmenin imzalanması an meselesi.

Fotomaç25 Mart 2023 Cumartesi 12:50 - Güncelleme:
Ve Miha Zajc imzayı atıyor
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Fenerbahçe, başarılı oyuncu Miha Zajc'ı takımda tutmak için elinden geleni yapıyor.

Sarı-lacivertliler, Sloven futbolcu Miha Zajc'a yüzde 70 zam yaptı ve yıllık ücretini 1.4 milyon euro'ya kadar yükseltti. Bu kontrat Zajc'ı mutlu etti.

MIHA ZAJC'TAN CEVAP BEKLENİYOR

Deneyimli orta saha oyuncusunun kısa süre içerisinde Fenerbahçe'ye net cevabını vermesi bekleniyor.

İMZA AN MESELESİ

Ancak yönetim onu takımda tutmak için çok ısrarcı. 28 yaşındaki futbolcu, kariyerini en az 3 yıl daha Türkiye'de sürdürmeye sıcak bakıyor. Fenerbahçe ve Zajc arasında yeni sözleşmenin imzalanması an meselesi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 resmi maça çıkan ve toplam 1156 dakika süre alan Miha Zajc, 3 gol ve 2 asistle skora etki etti.

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