Ve Milot Rashica transferi hayırlı olsun! Anlaşma tamam yeni adresi belli oldu...

Galatasaray'da ortaya koyduğu başarılı performansla kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Milot Rashica'nın İngiliz ekibi Burnley ile anlaştığı iddia edildi. Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Milot Rashica'nın geleceği netlik kazanıyor.

MİLOT RASHİCA BURNLEY'LE ANLAŞTI

Kosovan Football sayfasında yer alan habere göre, İngiltere Premier Ligi'ne yükselen Burnley kulübünün, Milot Rashica'nın transferi için Norwich City ile 11 milyon sterlin karşılığında prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

MİLOT RASHİCA GALATASARAY'DA MUTLU

Galatasaray'daki performansıyla İngiltere'de yaşadığı hayal kırıklığının ardından adeta yeniden doğan 26 yaşındaki futbolcu, bir anda transferin gözdesi haline geldi. Galatasaray'da oynamaktan memnun olan Kosovalı yıldızın menajeriyle temas kurduğu ve bonservis konusunu öğrenmeye çalıştığı ortaya çıktı.

GALATASARAY, BEDELSİZ KADROSUNA KATTI

Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Milot Rasciha için kiralama ücreti ödemedi. Galatasaray, 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için yıllık 1,5 milyon euro maaş ödediğini bildirmişti.

GALATASARAY KARNESİ

Galatasaray'da ortaya koyduğu performansla Okan Buruk'un ve taraftarın vazgeçilmezi olan Milot Rashica bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 22 resmi müsabakada, 4 gol 5 asistlik bir performansa imza attı.

Star Gazetesi