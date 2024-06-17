Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da sansasyonel değişimler yaşanmaya devam ediyor. Teknik direktör Jürgen Klopp'un takımdan ayrılmasının ardından bir Mohamed Salah için de sürpriz gelişmeyi duyurdular. Mısırlı yıldızın, yaz transfer döneminde takımdan ayrılacağı belirtildi.

MOHAMED SALAH'A DEV TEKLİF!

Suudi ve İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Arabistan ekipleri, Mohamed Salah'a dev bir teklifte bulunmaya hazırlanıyor. Mısırlı yıldıza yıllık 100 milyon euro kazanacağı bir kontrat önermeyi planlayan Suudi takımları, Liverpool'a da 100 milyon euroluk bir teklif sunacağı öne sürüldü. İngiliz ekibinin bu ilgiye sıcak baktığı, Salah'ın da ayrılmayı kafasına koyduğu iddia edildi.

Mısırlı yıldızın, bundan sonra kariyerine Müslüman bir ülkede devam etmek istediği aktarıldı.

SEZON KARNESİ

Bu sezon 44 maçta forma giyen Mohamed Salah, 25 gol, 14 asistlik katkı sağladı. 32 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 55 milyon euro olarak belirleniyor.

Star Gazetesi