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Spor

Ve Mohamed Salah kararını verdi! İmzayı atmak için geliyor: Herkes bu transferi konuşacak

Bir süredir Liverpool'dan ayrılması gündemde olan Mohamed Salah, kararını resmen verdi. Adı Süper Lig ile de anılan Salah, takımdan ayrılma kararı alarak sürpriz bir transfere imza atacak. Transfer dönemine damga vurmaya hazırlanan Mohamed Salah'ın sözleşme detayları bile ortaya çıktı. İşte Mohamed Salah haberinin ayrıntıları…

14 Kasım 2024 Perşembe 13:37 - Güncelleme:
Ve Mohamed Salah kararını verdi! İmzayı atmak için geliyor: Herkes bu transferi konuşacak
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2017 yılında transfer olduğu Liverpool'da yıldızlaşan Mohamed Salah, sergilediği futbolla taraflı tarafsız herkesin gönlünü kazandı. Merseyside ekibiyle henüz sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya varamayan 32 yaşındaki yıldız futbolcu için kulüpler de harekete geçti.

GALATASARAY GÜNDEME GELMİŞTİ

Mohammed Salah için Galatasaray yönetiminin nabız yokladığı iddiaları ileri sürülmüştü. Gündeme oturan bu gelişmede herhangi bir ilerleme sağlanamadığı ve 32 yaşındaki Mohamed Salah'ın yoluna farklı bir takımda devam etmek istediği ifade edildi.

BARCELONA DEVREYE GİRDİ

Mohamed Salah'ın sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasından ötürü harekete geçen Katalan devi Barcelona, Mısırlı yıldıza teklifini yaptı. İspanyol basınındaki habere göre Barca başkanı Laporta, Hansi Flick'in de onayı doğrultusunda transferi bitirmek istiyor.

Ancak Mohamed Salah'ın talipleri sadece Barcelona ile sınırlı değil. Fransız devi PSG'nin de oyuncuyu kadrosuna katmak için ısrarının devam ettiği aktarıldı.

SALAH PSG'YE DOĞRU

Paris ekibinin, Mohamed Salah'ı kadrosuna katma noktasında Barcelona'ya göre daha avantajlı konumda olduğu belirtiliyor. Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Salah'ın da PSG'nin bu teklifine sıcak baktığı aktarılırken Liverpool'da Salah sonrası dönemin hazırlıklarının da başladığı bildirildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Mohamed Salah, bu sezon Liverpool formasıyla 17 maça çıktı. Mısırlı yıldız bu maçlarda takımına 10 gol ve 10 asistlik bir katkı sağladı.

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